جامعتا الإسلامية والأزهر تعلنان تعليق الدوام غداً الأحد بسبب سوء الاحوال الجوية



من جانبها، قالت جامعة الازهر بغزة في تصريح نشر على صفحتها في موقع (فيسبوك): "نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة العاملين والطلبة، تقرر تعليق العمل الأكاديمي والإداري غداً الأحد الموافق 16 يناير 2022 ، وتؤجل امتحانات يوم غد لما بعد جداول الامتحانات المعلنة".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، اعلاناً خاصاً بالدوام الإداري والاكاديمي غداً الأحد، على خلفية الأحوال الجوية التي يشهدها القطاع.وأكدت الجامعة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم السبت، أنه تم تعليق الدوام الاداري والاكاديمي، غداً الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.وأشارت الجامعة في تصريحها، إلى أنه سيتم ترحيل كافة الامتحانات التي كانت مقررة غداً الأحد، الى يوم السبت 22 كانون الثاني/ يناير 2022.