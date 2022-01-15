بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين.وأشار بومبيو في حديث لقناة (فوكس نيوز) إلى أنه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم التفاوض مع نظام يهدد الرئيس السابق رونالد ترامب بالقتل انتقاما لاغتيال سليماني.وحذر من أنه في حال تم الإفراج عن أموال إيران، ستضاعف الأخيرة من شبكتها الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم وهذا خطأ فادح يهدد حليفتنا إسرائيل".وفرضت إيران السبت الماضي عقوبات جديدة على 51 مواطنا أمريكيا شاركوا في العملية ضد سليماني بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي ضد سليماني".من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان له: "إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت هجمات على الأمريكيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 51 شخصا فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020".