(تويتر) يغلق حساب خامنئي نهائيا بعد نشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب

رام الله - دنيا الوطنأغلق موقع (تويتر) حساب المرشد الإيراني علي خامنئي بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت.وقالت شبكة (فوكس بيزنس) الأمريكية: "إن منصة التواصل الاجتماعي أغلقت يوم السبت بشكل دائم حسابا مرتبطا بالمرشد الأعلى لإيران".وأضافت الشبكة الأمريكية أن "الحساب المرتبط بموقع آية الله علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم Khamenie Site يؤدي إلى صفحة تقول "تم تعليق الحساب" بعد نشره فيديو يظهر عملية استهداف ترامب عن طريق روبوت وطائرة دون طيار أثناء لعبه الغولف في فلوريدا.من جانبها أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن متحدث باسم "تويتر" قوله "إن الموقع حظر بشكل دائم حساب خامنئ لانتهاكه سياسته".ونشر خامنئي فيديو افتراضي تحت عنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" يجسد عملية اغتيال ترامب في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير 2020.ويظهر الفيديو علم الولايات المتحدة يرفرف بملعب للغولف، حيث يقف ترامب مرتديا قبعة حمراء "MAGA" رفقة أربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو روبوت عبارة عن سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد وهو يخترق منتجع ترامب بعد تعطيل كاميرات المراقبة من قبل شخص يجلس في مكتب وراء عدد من الشاشات.ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع بينما يقوم الروبوت بالتصويب على ترامب في ملعب الغولف.وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".وينتهي الأمر عندما تحلق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة على هاتفه.ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".