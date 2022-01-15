إسرائيل.. إصابة أفيغدور ليبرمان بفيروس (كورونا)





وقال ليبرمان في تغريدة على (تويتر): "مساء الخير للجميع.. تم تأكيد إصابتي بكورونا".



وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وسأدخل العزلة في الأيام القليلة المقبلة بمنزلي في نوكديم".



وتابع: "سأستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة من المنزل أيضا، بالإضافة إلى تتبع البيانات والتخطيط للخطوات المقبلة. اعتني بنفسك، أتمنى لكم أسبوعا جيدا!".شعر أنني بحالة جيدة وسأدخل العزلة في الأيام القليلة المقبلة بمنزلي في نوكديم".





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، إصابة أفيغدور ليبرمان، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بفيروس (كورونا) المستجد.