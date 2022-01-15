شؤون فلسطينية

بلدية غزة تتحدث عن كمية الأمطار التي تساقطت والاضرار الناجمة عنها

بلدية غزة تتحدث عن كمية الأمطار التي تساقطت والاضرار الناجمة عنها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بلدية غزة، أن مياه الأمطار التي تساقطت على المدينة كثيفة، لافتة إلى أن شبكات تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق تضررت، لا سيما في منطقة تقاطع شارعي مصطفى حافظ ومدحت الوحيدي، وتسببا في تجمع وارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، وبعض المناطق المنخفض الأخرى في المدينة، مشيرة إلى أنه تم تصريفها بعد وقت وجيز من حدوث التجمعات.

وأشارت بلدية غزة في تصريحات لها، مساء اليوم السبت، أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الـ24 ساعة، وصلت لنحو  75 ملم، وكانت ذروتها ما بين الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحاً.

وأوضحت أن هذه الكمية، كبيرة تعادل خمس المعدل السنوي، وقد أدى تجمعها في المنطقة المنخفضة من شارع مصطفى حافظ؛ لحدوث ارتفاع منسوب المياه في الشارع الواقع في منطقة المنخفضة، و تم تصريف المياه من المنطقة خلال مدة لا تتجاوز 40 دقيقة وتم إعادة فتح الشارع.

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