موجة صقيع جديدة بهذا الموعد.. راصد جوي يتحدث عن تطورات المخفض بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد داوود الطروة، الراصد الجوي الفلسطيني، أن تأثير المنخفض في فلسطين، سيستمر الليلة وغداً الأحد، لافتا إلى أنه سيشهد تساقطاً للأمطار.وأشار الطروة، إلى أن المنخفض سينتهي مساء الأحد، ويسود طقس شديد البرودة بشكل كبير، لافتا في الوقت ذاته إلى ان يومي الاثنين والثلاثاء، سيشهدان موجة صقيع، وتنخفض درجة الحرارة إلى الصفر.وفي السياق، حذر الراصد الجوي الفلسطيني، المزارعين من تشكل الصقيع والانجماد، مشدداً على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.وأكد الطروة ان يومي الأربعاء والخميس، تتساقط الامطار، ويعقبها موجة صقيع أخرى، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد منخفضاً مع رياح شديدة وانخفاض واضح في درجات الحرارة.