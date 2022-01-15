اشتية: يجب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس للحفاظ على حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنشدد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة إعادة القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، للحفاظ على حل الدولتين.جاء ذلك خلال استقباله مجموعة شبابية من منتدى شارك الشبابي، اليوم السبت.شدد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أولوية قطاع الشباب لدى الحكومة واهتمامها بقضاياه، خاصة في ظل ارتفاع البطالة بين صفوف خريجي الجامعات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وبين أنه تم إنشاء أكاديمية فلسطين للبرمجة بهدف إعادة صياغة وتأهيل وتخريج متخصصين فنيا في مجال الحاسوب والحوسبة والبرمجة الالكترونية، وتشغيل أعداد منهم ضمن البرنامج ذاته أو مع شركات محلية وعالمية، ويستهدف الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في مختلف التخصصات.وقال اشتية: "الحكومة قامت بفتح أراضي الدولة والأوقاف للاستثمار من قبل الشباب وإقامة المشاريع عليها، وسيتم قريبا إطلاق برنامج الخدمة المدنية التطوعي بهدف إعادة إحياء ثقافة العمل التطوعي".