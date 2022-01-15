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القانوع: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال والمقاومة قادرة على فرض معادلة جديدة

القانوع: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال والمقاومة قادرة على فرض معادلة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الشعب الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل المناطق والمدن.

وقال القانوع في تصريحات لقناة (الميادين)، اليوم السبت: "صمود أهلنا في النقب من أحد مفاعيل معركة سيف القدس الذي لم يغمد"، مضيفا: "جماهيرنا في النقب تواجه عربدة الاحتلال".

وتابع القانوع: "أهلنا في النقب يواجهون مشروع الاحتلال التهويدي ولن تثنيهم الاعتداءات"، مشيرا إلى أنه على المقاومة إسناد أهالي المدينة في نضالهم بوجه الاحتلال.

وفي السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس، أنه في كل معركة يخوضها الشعب الفلسطيني، يسجل معادلة جديدة كما يفعل الأسرى بدورهم، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يرسم صموداً أسطورياً في مختلف الساحات، وهذا من مفاعيل معركة سيف القدس.

وقال القانوع: "المقاومة صلبة وهي درع حام ويمكنها التدخل في أي وقت لمنع تغول الاحتلال"، مضيفا: "لا يمكن لشعبنا أن يقف متفرجاً وتفاعل الوقفات التضامنية يؤكد وحدة الفلسطينية".

وأكد القانوع، أن المقاومة قادرة على فرض معادلة جديدة وكسر شوكة الاحتلال والرد في المكان والزمان المناسبين، منوها إلى أنه لا يمكن وقف الثورة الفلسطينية والانتفاضة دون كنس الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية.

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