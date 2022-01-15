أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك: إنّ هبة شعبنا في النقب الفلسطيني المحتل تدل على أنه ما يزال يمتلك القوة والطاقة النضال والمقاومة من أجل الدفاع عن أرضه وحقوقه ومكتسباته.وأعلن أبو كويك التضامن الكامل كشعب واحد موحد مع أبناء شعبنا الفلسطيني في النقب المحتل، مؤكدا الرفض القاطع لمشاريع التهجير والإحلال والاستيطان التي تمارسها الحكومة الصهيونية المتطرفة.وقال: "هناك ثلاثمائة ألف فلسطيني يعيشون في النقب، لايسمح لهم إلا بالتحرك ضمن ثلاثة بالمائة من أراضيهم، بينما تقوم سلطات الاحتلال والجمعيات الصهيونية بالعمل المستمر لتهويد الأرض ومصادرتها وتغيير معالمها وإقامة المنشآت والمشاريع الصهيونية عليها، مع الحرمان الكامل لأهلها الأصليين من البناء فيها ومن استثمار أراضيهم واستصلاحها وتطويرها".وشدد على أنّ "هذا ظلم وإجحاف غير مقبول ومستنكر ولا يمكن أن يصمت شعبنا ضد هذا التعدي الإرهابي".وقال: "لذلك أعلن أبناء النقب الفلسطيني الذين استعصوا على مشاريع التصهين والتدجين في بلدة سعوة الأطرش وتل السبع وغيرها من البلدات الفلسطينية رفضهم لمشاريع التهويد عبر هبة شعبية عارمة".وأكد على أنّ "العدو واحد والمصاب جلل وعظيم، يستدعي أوسع حملة تضامن شعبية مع أهلنا في النقب المحتل".وتستمر، لليوم السادس على التوالي، حملة التجريف والتشجير الذي ينفذها الاحتلال بحق أهلنا وشعبنا الصامد المجاهد في النقب المحتل، الذي يواجه بصدره العاري آليات وقوات الاحتلال، دفاعًا عن الأرض والديار.وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية مساء أمس الجمعة، عن مخاوفها من اتساع رقعة مواجهات النقب المحتل الأخيرة إلى مناطق أخرى ذات أغلبية فلسطينية داخل الكيان.واندلعت موجة المواجهات الحالية كرد على قرار حكومة الاحتلال بدء تشجير أراضي خاصة بفلسطينيي النقب عبر ما يسمى بـ"الصندوق القومي الإسرائيلي"، الأمر الذي عد محاولة لسرقة أراضيهم لصالح الصندوق.