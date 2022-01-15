السويد ترسل جيشها إلى جزيرة غوتلاند على خلفية التوتر مع روسيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن الجيش السويدي أرسل تعزيزات عسكرية إلى جزيرة تابعة للسويد مطلة على بحر البلطيق والقريبة من روسيا.وذكرت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية: "أن الجيش ​السويد​ي نشرعربات عسكرية مدرعة وعشرات الوحدات في شوارع مدينة فيسبي الساحلية في جزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق، في خطوة غير معتادة ردا على ما وصفته ستوكهولم بالنشاط الروسي المتزايد في المنطقة".وجاءت الخطوة بعد أن اجتازت ثلاث سفن إنزال روسية مضيق الحزام العظيم في بحر البلطيق هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الأطلسي.وفي السياق نفسه، أعلن بيتر هولتكفيست وزير الدفاع السويدي، أن ​القوات المسلحة​ تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية البلاد ومصالحها.وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح أن السويد وفنلندا تلبيان إلى حد كبير المعايير الدفاعية للحلف، ويمكنهما الانضمام بسرعة إلى الناتو في حالة اتخاذ قرار سياسي لكل منهما.وقبل ذلك، قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد بشأن إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعربت هاتان الدولتان عن هذه الرغبة".