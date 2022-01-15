الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تصدر تنويهاً حول تجديد الحالة الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، اليوم السبت، تنويهاً للمتقاعدين العسكريين والورثة المستحقين حول تحديث إقرار الحالة الاجتماعية السنوي.وطالبت الهيئة، في بيان صحفي، المتقاعدين العسكريين بضرورة تقديم إقرار الحالة الاجتماعية السنوي لعام 2022 لضمان استمرار الراتب التقاعدي.كما طالبت الهيئة، الورثة المستحقين بتحديث البيانات للمتقاعد المتوفي لعام 2022، وأضافت أن على المقيمين خارج فلسطين تجديد الحالة الاجتماعية من خلال سفارات فلسطين أو القنصليات، أو إرسال توكيل رسمي.وأوضحت أن تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين السنوي، يتم في مقرات الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين كل حسب محافظته.وختمت الهيئة، أن تحديث الحالة الاجتماعية يتم حسب شهر ميلاد المتقاعد العسكري، مشيرةً إلى ضرورة تحديث بيانات المتقاعد الذي لم يحدث بياناته العام الماضي فوراً.