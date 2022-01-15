القواسمي: جاليتنا في الولايات المتحدة محل فخر واعتزاز شعبنا وقيادته

رام الله - دنيا الوطنعبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي عن فخر شعبنا وقيادته بالجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بكل توجهاتها الفكرية والسياسية.وقال القواسمي، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة يسجلون أروع معاني النضال الوطني والإنساني في سبيل أعدل قضية على وجه الأرض، وهي القضية الفلسطينية.وأوضح "أن واشنطن أخذت قرارا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لمنع وصول صوت شعبنا هناك، فخرجت جاليتنا لتكمل مشوارها، الذي بدأ منذ عقود، بوتيرة أعلى ومتصاعدة في نقل صوت الحق والعدالة الفلسطينية الى الشعب الأميركي وصناع القرار، لتصبح الرواية الفلسطينية المستندة للحق موجودة وبقوة في كل الأماكن.وشدد القواسمي على أهمية العمل الموحد بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات السياسية، ففلسطين وشعبها أكبر من الجميع ومن كل الفصائل، وأن الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وشهداءنا الأبرار وأسرانا البواسل أغلى وأعز.