شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أهاب الدفاع المدني، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بإرشادات السلامة خلال الأيام المقبلة، أثناء تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق.

ودعا الدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم السبت، المواطنين لاتباع التعليمات والإرشادات ومنها الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والأسرة، وعدم تشغيلها أثناء النوم.

كما حثهم على تجنب تحميل التيار الكهربائي أحمالا زائدة تفاديا للتماس في وسائل التدفئة والتسخين، داعيا المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات للحذر من الانجماد المتوقع يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة أخذ معلومات الطقس من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية التي تخلو تنبؤاتها من المبالغة والتهويل للحالة المقبلة، مؤكدا جهوزية طواقمه ومن خلال التعاون مع كافة الجهات العاملة في حالات الطوارئ واستعدادها لتقديم المساعدة في كافة الأوقات.

أخبار ذات صلة

أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

هيئة المعابر بغزة توضح أنواع المواد التي يمنع الجانب المصري عبورها

هيئة المعابر بغزة توضح أنواع المواد التي يمنع الجانب المصري عبورها

قرار رئاسي بتعيين نسرين تيسير التميمي رئيسًا لسلطة جودة البيئة

قرار رئاسي بتعيين نسرين تيسير التميمي رئيسًا لسلطة جودة البيئة

الرئيس عباس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم خليل إلى رتبة لواء

الرئيس عباس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم خليل إلى رتبة لواء

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تصدر تنويهاً حول تجديد الحالة الاجتماعية

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تصدر تنويهاً حول تجديد الحالة الاجتماعية

القواسمي: جاليتنا في الولايات المتحدة محل فخر واعتزاز شعبنا وقيادته

القواسمي: جاليتنا في الولايات المتحدة محل فخر واعتزاز شعبنا وقيادته

هنية: وفد من حماس يزور الجزائر الأسبوع الجاري

هنية: وفد من حماس يزور الجزائر الأسبوع الجاري

الرئيس يصدر قراراً بترقية العميد العبد إبراهيم خليل وتعيينه مديراً عاماً للدفاع المدني

الرئيس يصدر قراراً بترقية العميد العبد إبراهيم خليل وتعيينه مديراً عاماً للدفاع المدني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

الرئيس عباس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم خليل إلى رتبة لواء

الرئيس عباس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم خليل إلى رتبة لواء

القواسمي: جاليتنا في الولايات المتحدة محل فخر واعتزاز شعبنا وقيادته

القواسمي: جاليتنا في الولايات المتحدة محل فخر واعتزاز شعبنا وقيادته

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

الديمقراطية: معركة النقب لا تقل أهمية عن معارك القدس

الديمقراطية: معركة النقب لا تقل أهمية عن معارك القدس

الكتلة الوطنية في البرلمان الإسباني توجه رسالة عاجلة للحكومة للتدخل وإطلاق سراح أحمد سعدات

الكتلة الوطنية في البرلمان الإسباني توجه رسالة عاجلة للحكومة للتدخل وإطلاق سراح أحمد سعدات

المطران عطا الله حنا: سنبقى دعاة محبة واخوة وتسامح رافضين للكراهية والعنصرية

المطران عطا الله حنا: سنبقى دعاة محبة واخوة وتسامح رافضين للكراهية والعنصرية

الحساينة : تصاعد التضامن الرافض لسياسات الاحتلال نتيجة حتمية لصمود شعبنا

الحساينة : تصاعد التضامن الرافض لسياسات الاحتلال نتيجة حتمية لصمود شعبنا

منوعات

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام &#34;الغزالة رايقة&#34;

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام "الغزالة رايقة"

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

لأول مرة.. كاريس بشار تنشر صورة لوالدتها بعد رحيلها

لأول مرة.. كاريس بشار تنشر صورة لوالدتها بعد رحيلها

بعد انفصالها لمدة خمسة سنوات.. هل تعود غادة عادل إلى مجدي الهواري؟

بعد انفصالها لمدة خمسة سنوات.. هل تعود غادة عادل إلى مجدي الهواري؟

تعرف على الإمرأة الأكثر متابعة في العالم على تطبيق &#34;إنستغرام&#34; بعد رونالدو

تعرف على الإمرأة الأكثر متابعة في العالم على تطبيق "إنستغرام" بعد رونالدو

شاهد: &#34;سنة ولعانة&#34;.. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: "سنة ولعانة".. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

عربي

سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

مصر: وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية

مصر: وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية