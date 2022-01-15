الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأهاب الدفاع المدني، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بإرشادات السلامة خلال الأيام المقبلة، أثناء تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق.ودعا الدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم السبت، المواطنين لاتباع التعليمات والإرشادات ومنها الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والأسرة، وعدم تشغيلها أثناء النوم.كما حثهم على تجنب تحميل التيار الكهربائي أحمالا زائدة تفاديا للتماس في وسائل التدفئة والتسخين، داعيا المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات للحذر من الانجماد المتوقع يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.وشدد الدفاع المدني على ضرورة أخذ معلومات الطقس من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية التي تخلو تنبؤاتها من المبالغة والتهويل للحالة المقبلة، مؤكدا جهوزية طواقمه ومن خلال التعاون مع كافة الجهات العاملة في حالات الطوارئ واستعدادها لتقديم المساعدة في كافة الأوقات.