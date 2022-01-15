سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، بمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بمنطقة طب هرابش في مدينة دير الزور.وأوضحت (سانا) أن "لغماً أرضياً من مخلفات "داعش" انفجر في منطقة طب هرابش بمدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح جرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى".بدوره، قال مأمون حيزة، مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "إن المشفى استقبل ثلاثة أطفال تعرضوا لإصابات نتيجة انفجار لغم أحدهم يبلغ من العمر (15 عاماً) وصل إلى المشفى متوفياً، فيما تعرض طفل آخر (13 عاماً) لإصابة خطيرة في البطن والعين، وطفل ثالث (11 عاماً) أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم".