السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وتوفي شخصان في المملكة منذ أمس جراء إصابتهما بـ(كورونا)، بينما تماثل 2996 مريضاً للتعافي من العدوى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وسجلت في السعودية إجمالاً منذ بداية الجائحة 609953 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 8905 حالات وفاة و561542 حالة تعافي، فيما لا يزال 310 من المصابين بـ(كورونا) في المملكة حالياً في حالة حرجة.







رام الله - دنيا الوطنشهدت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في السعودية زيادة بأكثر من خمسة آلاف حالة جديدة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5281 إصابة بـ(كوفيد 19)، مقابل 5628 إصابة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.