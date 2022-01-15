فلسطين: ثماني وفيات و332 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنقالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن هناك ثماني وفيات و332 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية.أعلنت الكيلة عن أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 19، ضواحي القدس 8، رام الله والبيرة 88، بيت لحم 59، طولكرم 14، نابلس 34، طوباس 6، قلقيلية 3، جنين 15، سلفيت 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 80".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 21، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 63، بيت لحم 37، طولكرم 10، نابلس 18، طوباس 13، قلقيلية 0، جنين 15، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في نابلس، حالة في طوباس، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل، وذلك نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.