"كشفان جديدان".. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

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ونوهت لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على إجراء فحص (كورونا) للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد، اليوم السبت في مركزي (شـهداء الشاطئ) بغزة، و(شـهداء خانيونس) فقط.

ولفتت إلى مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:



- الأحد 1/16: فحص الحافلتين (3+4).



- الإثنين 1/17: فحص الحافلتين (5+6).



- الثلاثاء 1/18: فحص الحافلتين (7+8).



- الأربعاء 1/19: فحص الحافلتين (9+10).



وأكدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن كشفين جديدين للسفر، وذلك ضمن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد، الموافق 16 كانون الثاني/ يناير.وأوضحت الهيئة العامة أن السفر سيكون المتأخرون من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/3)، إضافة للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3).