القواسمي يؤكد على أهمية العمل الموحد بعيداً عن الانقسامات والتجاذبات السياسية





رام الله - دنيا الوطنعبٌر أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن فخر الشعب الفلسطيني وقيادته بجاليتنا الفلسطينية بكل توجهاتها الفكرية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهم يسجلون أروع معاني النضال الوطني والإنساني في سبيل أعدل قضية على وجه الأرض.وقال القواسمي إن واشنطن أخذت قرارا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، لمنع وصول صوت الشعب الفلسطيني هناك، فخرجت جاليتنا الفلسطينية لتكمل مشوارها الذي بدأ منذ عقود بوتيرة أعلى ومتصاعدة في نقل صوت الحق والعدالة الفلسطينية الى الشعب الأمريكي وصناع القرار، لتصبح الرواية الفلسطينية المستندة للحق موجودة وبقوه في كل الأماكن.وشدد القواسمي على أهمية العمل الموحد بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات السياسية، ففلسطين وشعبها أكبر من الجميع ومن كل الفصائل، وأن الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وشهداءنا الأبرار وأسرانا البواسل أغلى وأعز.