المحكمة العسكرية بغزة تمهل المتهم أبو جربوع عشرة أيام لتسليم نفسه





رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم رائد عودة عيد أبو جربوع، هوية رقم (802573089) سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الاثنين الموافق 10 كانون الثاني/ يناير 2022، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً، مطالبةً كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.