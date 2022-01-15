المطران حنا: نرفض استهداف المسجد في العيساوية وكذلك مسجد القبة الذهبية في بيت صفافا

رام الله - دنيا الوطنأعرب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عن رفضه لاستهداف المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي الشريف، مضيفًا: "كما اننا نستنكر ونرفض استهداف المسجد في العيساوية ومسجد القبة الذهبية في بيت صفافا حيث هنالك تهديدات بهدم هذه المساجد".وقال المطران حنا: "اننا كمسيحيين فلسطينيين لا يمكننا ان نقبل بالظلم الذي يمارس بحقنا او بحق غيرنا فنحن في هذا البلد اسرة واحدة نعيش في السراء والضراء وكما تستهدف المساجد فهنالك استهداف للاوقاف المسيحية واستهداف للمسيحيين الذين يراد لهم ان يحزموا امتعتهم وان يغادروا بلدهم".وذكر حنا "نرفض ما يخطط لمسجد العيساوية ومسجد بيت صفافا ونعتبر هذا تعديا علينا كفلسطينيين كما اننا نرفض اي استهداف للاوقاف المسيحية في هذه البقعة المقدسة من العالم".وأوضح "يجب ان نعمل معا وسويا مسيحيين ومسلمين من اجل تكريس ثقافة الاخوة والمحبة والوحدة والتلاقي والتفاعل والتعاون فيما بيننا وان ننبذ اي مشروع مشبوه ايا كانت الجهة التي تروج له بهدف اثارة الفتن والضغينة والكراهية في مجتمعنا".