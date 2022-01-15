مصر: أجواء شديدة البرودة وأمطار حتى الإثنين والشبورة مستمرة للخميس



تتوقع الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار حالة الطقس غدًا وتكون متوسطة على مدن القناة وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.



وتسقط أمطار من خفيفة إلي متوسطة خلال طقس الغد على الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء.



ويستمر نشاط الرياح خلال حالة توقعات طقس الغد الأحد على القاهرة الكبرى والإسكندرية والسواحل الشمالية، ويًتوقع سقوط الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد خلال توقعات الطقس غدًا خفيفة.



ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري غدًا الأحد 16-9، السواحل الشمالية 17-11، جنوب سيناء 20-14، شمال الصعيد 18-7، جنوب الصعيد 18-8 درجات.



أخبار الطقس في مصر الإثنين 17-1-2022



تتوقع الأرصاد سقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة على الإسكندرية وشمال الدلتا والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح خلال آخر أيام نوة الفيضة الكبرى علي جنوب سيناء والسواحل الشرقية.







ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الإثنين في مصر كالآتي: الإسكندرية والسواحل الشمالية 16-12 درجة، القاهرة والوجه البحري 16-8 درجات، شمال الصعيد 17-6 درجات، جنوب سيناء 20-13 درجة، جنوب الصعيد 17-8 درجات.



أحوال الطقس في مصر من الثلاثاء 18 يناير وحتى الخميس 20-1-2022



يستمر تكون الشبورة المائية فى الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا خلال الأيام الثلاثة على الطرق المتجهة إلي مدن القناة ومحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء والوجه البحري والإسكندرية والسواحل الشمالية.



وتنشط الرياح خلال حالة الطقس الثلاثاء على جنوب الصعيد، بينما تنشط خلال يومي الأربعاء والخميس علي القاهرة الكبري وجنوب الصعيد والإسكندرية والسواحل الشمالية.



ويتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال توقعات حالة الطقس الثلاثاء كما يلي: القاهرة والوجه البحري 16-9 درجات، الإسكندرية والسواحل الشمالية 17-12 درجات، جنوب سيناء 20-13 درجة، شمال الصعيد 15-5 درجات، جنوب الصعيد 20-8 درجات.



وتكون درجات الحرارة خلال طقس الأربعاء كما يلي: الإسكندرية والسواحل الشمالية 16-9 درجات، القاهرة والوجه البحري 16-7 درجات، شمال الصعيد 17-5 درجات، جنوب الصعيد 18-8 درجات، جنوب سيناء 19-12 درجة.



وتكون درجات الحرارة خلال توقعات طقس الخميس كما يلي: القاهرة والوجه البحري 16-7 درجات، الإسكندرية والسواحل الشمالية 15-9 درجات، جنوب سيناء 19-12 درجة، شمال الصعيد 16-5 درجات، جنوب الصعيد 19-8 درجات.





رام الله - دنيا الوطنتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار على عدة محافظات ويسود طقس غائم بالمحافظات الأخري، وتنشط الرياح خلال حالة الطقس اليوم فى مصر.ويتوقع أن يكون الطقس باردًا نهارًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً علي جميع أنحاء الجمهورية خلال توقعات أحوال الطقس الأيام المقبلة، وتتكون الشبورة المائية بداية من طقس الخميس.تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال توقعات الطقس اليوم السبت على الإسكندرية والوجه البحري والسواحل الشمالية.وتكون الأمطار المتوقعة متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال سيناء، ويصاحبها نشاط للرياح.ويُتوقع سقوط أمطار متفاوتة في شدتها بين الخفيفة والمتوسطة علي الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية.وتنشط الرياح خلال توقعات الطقس اليوم على الإسكندرية والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وتسود الغيوم جزئيًا اليوم خلال حالة الطقس في مصر اليوم السبت على القاهرة الكبري، ومحافظات الصعيد.ويكون الطقس اليوم السبت فى مصر باردًا نهارًا على كافة الأنحاء ماعدا جنوب البلاد وجنوب الصعيد فيكون معتدلاً، بينما يكون شديد البرودة خلال الليل على جميع أنحاء الجمهورية.وتتكون الغيوم اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد والوجه البحري.ويُتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط اليوم مضطربة، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبري، والرياح شمالية غربية، والموج يتراوح ارتفاعه بين مترين و3 أمتار.وتستمر حالة البحر الأحمر معتدلة اليوم السبت، وارتفاع الموج من متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.تستمر درجات الحرارة المتوقعة حول معدلاتها المنخفضة وتنخفض فى عدد من المناطق خلال توقعات الطقس السبت.وتستمر درجة الحرارة الأقل فى مصر ليلاً عند درجة واحدة في سانت كاترين فى جنوب سيناء.وتكون درجات الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم 16 درجة نهارًا و10 درجات ليلًا.ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 17 درجة نهارًا و12 درجة ليلًا، وتكون درجات الحرارة المتوقعة مطروح 16-12 درجة، بلطيم 15-12 درجة، طنطا 16-11 درجة.ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في شرم الشيخ 21- 13 درجة، الغردقة 20-13 درجة، العريش 15-10 درجات، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في المنيا 17-6 درجات، سوهاج 19-8 درجات، أسيوط 17-5 درجات.وتكون درجات الحرارة المتوقعة في أسوان 20-8درجات، الأقصر 19-8 درجات، الوادي الجديد 22-5 درجات.أخبار حالة الطقس غدًا فى مصرالأحد 16-1-2022