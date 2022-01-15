المطران عطا الله حنا: نشجب ونستنكر اقتحام سلطات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت



وتابع: " إن اقتحام جامعة بيرزيت يعتبر تعديا على مؤسسة فلسطينية اكاديمية مرموقة لها حضورها ودورها الرائد في الحياة الثقافية والأكاديمية والعلمية والوطنية ونحن اذ نرفض هذه الممارسات فإننا نطالب كافة ذوي النيات الطيبة بأن يعملوا على انهاء المشكلة القائمة في جامعة بيرزيت.



وأضاف: " ان الخلاف القائم يجب أن يحل لكي تعود الجامعة الى وضعها الطبيعي ولكي تتمكن من تأدية رسالتها خدمة لهذا الوطن الحبيب.









رام الله - دنيا الوطنأعرب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم عن شجبه واستنكاره للجريمة النكراء التي اقترفتها سلطات الاحتلال باقتحامها حرم جامعة بيرزيت واطلاق النار مما أدى إلى إصابات كما واختطاف عدد من الطلاب من داخل الحرم الجامعي.