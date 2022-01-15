دولي

واشنطن تحذر من مخطط روسي يهدف لغزو أوكرانيا

واشنطن تحذر من مخطط روسي يهدف لغزو أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة روسيا بإرسال عناصر إلى أوكرانيا لتنفيذ عمليات "تخريب" تهدف إلى إيجاد "ذريعة" لعملية غزو، وهو ما زاد من حدة التوتر بين بين موسكو وواشنطن.

وفي السياق، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض  خلال شرحها معلومات استخبارية تؤكد واشنطن أنها حصلت عليها: "لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا جهزت بالفعل مجموعة عناصر لتنفيذ عملية مموهة في شرق أوكرانيا".

وتابعت ساكي: "العناصر مدربون على حرب المدن واستخدام المتفجرات لشن عمليات تخريب ضد قوات تعمل بالوكالة لصالح روسيا"، مشيرة إلى أن "الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا يمكن أن تبدأ تلك العمليات قبل أسابيع من الغزو العسكري الذي قد يبدأ بين منتصف كانون الثاني /يناير، وشباط/فبراير.

وفي المقابل، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين  لوكالة (تاس) الرسمية للأنباء، تعقيباً على الاتهامات الأمريكية "حتى الآن، كل هذه التصريحات مجانية ولم تستند إلى أي دليل".

في سياق متصل، أعلنت أوكرانيا، أمس الجمعة، أن هجوماً معلوماتياً كبيراً استهدف عدداً من المواقع الإلكترونية الحكومية، لافتاً إلى أن لديها "مؤشرات أولية" إلى تورط محتمل للاستخبارات الروسية.

من جهته، قال أندري إيرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية: "إن الاستخبارات الغربية والأوكرانية ترجح أن تكون الهجمات المعلوماتية جزءاً من مخطط يرمي إلى "زعزعة الاستقرار في أوكرانيا"

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