الأردن: منخفض جديد وتساقط للثلوج على عدة مناطق في المملكة

رام الله - دنيا الوطنأفاد أسامة الطريفي، مدير العمليات الجوية في موقع "طقس العرب"، أن الأردن سيشهد أمطاراً غزيرة في المناطق الشمالية والوسطى نتيجة منخفض جوي مصنف من الدرجة الثالثة.وأضاف الطريفي في حديثه لموقع"رؤيا الإخباري"، أنه "من المتوقع أن تتساقط الثلوج في مناطق البادية الشرقية مع حدوث تراكمات في تلك المناطق نتيجة لتلاقي الهطولات مع الرياح القطبية، كما من المتوقع بدء تساقط الثلوج أيضاً وتراكمها فوق جبال محافظة الطفيلة العالية".وأشار الطريفي إلى أن الأردن يتأثر يوم الأحد، برياح قطبية شديدة البرودة وجافة مُندفعة من سيبيريا نحو المنطقة بما فيها المملكة، يطرأ على إثرها انخفاض حاد على درجات الحرارة الليلية وتكون تحت الصفر مئوية في مناطق عدة من المملكة.ولفت إلى أنه تم رفع تصنيف المنخفض الذي يؤثر على الأردن الأحد إلى الدرجة الثالثة، بسبب كمية الأمطار المرافقة له والانخفاض في درجات الحرارة.أما يوم الإثنين والثلاثاء، يتعمق تأثير الرياح القطبية شديدة البرودة والجافة، مع أجواء مشمسة، مع حدوث الجليد والانجماد حتى ساعات متأخرة من الصباح.وبحسب الطريفي، فإن الأسبوع المقبل سيكون الأبرد في الأردن منذ ما لا يقل عن سبع سنوات، وقد تصل درجات الحرارة إلى (سالب 4) في العاصمة عمان، و(سالب 5) درجات في البادية الشرقية.