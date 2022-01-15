الأرصاد الجوية توضح حقيقة وصول إعصار "هاريكان" لفلسطين

محمود شبيطة



وأضاف في حديث خاص لإذاعة (صوت الأقصى): "ستكون الأمطار أقل تركيزاً، لكن غداً الأحد ستزداد سرعة الرياح، مع استمرارية للأمطار وهطول مطري بشكل أكبر، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح يوم غد إلى 70 كلم في الساعة".





وتابع: "ليلة الأحد تبدأ الأمطار بالإنحصار تدريجياً، وبنفس ليلة الأحد يسود البرد القارص ويبدأ الإنجماد بالتشكل في مناطق واسعة من البلاد، ويستمر الإنجماد حتى مساء يوم الاثنين، وتكون الأجواء شديدة البرودة".



وحول موضوع وصول إعصار يُسمى ب "هاريكان" لفلسطين، ذكر: "ننفي نفياً تاماً لما يُشاع عنه وهو غير صحيح تماماً، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية".

رام الله - دنيا الوطنقالالراصد الجوي من هيئة الأرصاد الفلسطينية، اليوم السبت، إن تأثير المنخفض الجوي على البلاد ما زال قائماً وسيستمر ليوم غد الأحد على كافة المناطق، ودرجات الحرارة في انخفاض مستمر، واليوم الحرارة أدنى من معدلاتها بـ خمس درجات.