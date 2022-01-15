الاحتلال يجدد الإداري للناطق باسم "القدس موعدنا" يوسف القزاز

رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال، اليوم السبت، الاعتقال الإداري للناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" يوسف القزاز (48 عامًا) من سكان دورا بالخليل.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال مدد للقزاز للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر.والقزاز هو أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال ما بين اعتقال إداري وفعلي.واعتقلت قوات الاحتلال القزاز آخر مرة في 20 آيار/ مايو الماضي عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب الخليل ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من قيادات ومرشحي حركة حماس.وبعد أسبوع من اعتقاله حوّلت محكمة الاحتلال الأسير قزاز للاعتقال الإداري 4 أشهر بناء على طلب مخابرات الاحتلال.والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل لـ 6 أشهر، قابلة للتمديد.