دولي

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة تشمل ثلاث دول عربية

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة تشمل ثلاث دول عربية
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه
رام الله - دنيا الوطن
انطلق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، اليوم السبت، في جولة شرق أوسطية تستمر حتى 22 كانون الثاني/ يناير، وتشمل الإمارات والسعودية ومصر، وفق ذكرت وكالة (يونهاب).

وصرح المكتب الرئاسي بسيئول، الأربعاء الماضي بأن مون جيه سيستغل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.

وسيزور مون الإمارات يومي 16 و17 كانون الثاني/ يناير في المحطة الأولى من جولته، حيث سيحضر يوم 16 كانون الثاني/ يناير اجتماع مائدة مستديرة للأعمال للتعاون في مجال الهيدروجين في دبي، ثم سيشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي.

كما أنه من المنتظر أن يلتقي مون نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن يعقد اجتماعاً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ.

وخلال يومي 18 و19 كانون الثاني/ يناير، سيقوم مون بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور منتدى النمو المبتكر الذكي بين كوريا الجنوبية والسعودية.

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ومن المقرر أن يلتقي مون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الرياض للإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.

يذكر أن 68% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام تأتي من الدول الأعضاء في المجلس.

كما سيزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر يومي 20 و21 يناير لإجراء اجتماع قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور اجتماع مائدة مستديرة للأعمال الخضراء والمستقبلية بين البلدين.

ويخطط الجانبان للاتفاق على بدء دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإذا تم توقيعها، ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.

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