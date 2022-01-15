قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها، وذلك بعد انتهاء مهامها بفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن يوم الأربعاء الماضي، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف كبيرة، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.