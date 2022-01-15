نضال المرأة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات





وقالت الكتلة إن ما تسمى إدارة سجون الاحتلال لا تقوم بتوفير الرعاية الصحية للأسيرات بل تتعمد بنقل العدوى في استهتار واضح بحياة الأسيرات.





ودعت الكتلة الصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والنسوية لأوسع حملة تضامن مع الاسيرات، كما وطالبت بسرعة لإرسال طاقم طبي لسجن (الدامون)، لتقديم العلاج العاجل للأسيرات المصابات بفيروس (كورونا) وتقديم كل ما يلزم لهن ، محذرة من انتقال العدوى لبقية الأسيرات.



رام الله - دنيا الوطنحملت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات في سجن (الدامون) حيث أعلن عن إصابة سبع أسيرات في سجن (الدامون) بفيروس (كورونا).