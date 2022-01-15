شؤون فلسطينية

نضال المرأة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات

نضال المرأة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات
رام الله - دنيا الوطن
حملت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات في سجن (الدامون) حيث أعلن عن إصابة سبع أسيرات في سجن (الدامون) بفيروس (كورونا).

وقالت الكتلة إن ما تسمى إدارة سجون الاحتلال لا تقوم بتوفير الرعاية الصحية للأسيرات بل تتعمد بنقل العدوى في استهتار واضح بحياة الأسيرات. 

ودعت الكتلة الصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والنسوية لأوسع حملة تضامن مع الاسيرات، كما وطالبت بسرعة لإرسال طاقم طبي لسجن (الدامون)، لتقديم العلاج العاجل للأسيرات المصابات بفيروس (كورونا) وتقديم كل ما يلزم لهن ، محذرة من انتقال العدوى لبقية الأسيرات.

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