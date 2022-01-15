"المرور" بغزة: 27 إصابة في 44 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 8 وحتى 14 كانون الثاني/ يناير الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن (44) حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت (27) إصابة، منها (12) بجروح متوسطة، و(15) بجروح طفيفة.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ (69) مركبة، من ضمنها ثلاث دراجات نارية، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.