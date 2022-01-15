شؤون فلسطينية

إصابة شابين واعتقالات للاحتلال في بيت لحم

إصابة شابين واعتقالات للاحتلال في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان واعتقل 7 آخرون إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال داهمت مخيم الدهيشة في ساعات الفجر، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، عقب مداهمة منازل في المخيم، الأسير المحرر حسن زغاري (26 عاما)، والمحرر أشرف سجدية، والمواطن أحمد رمضان (63 عاما) ونجله رائد (34 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن راني أبو عكر (20 عاما) والمواطنة رنيم محمد الجعفري (17 عاما)، والمواطن إياد سامي طقاطقة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال ألصقت على جدران المخيم منشورات تهدد باعتقال كل من ينتمي إلى الجبهة الشعبية.

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