العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، وسط البلاد.وأوضحت الخلية في بيان، أن " ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر اليوم السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.وأضافت أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية"، مشيرةً الى أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".ومنذ أشهر، يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية،، لسلسلة من الهجمات المتكررة.