شؤون فلسطينية

القيادي شهاب: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة بيتا ومسيرة العودة

القيادي شهاب: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة بيتا ومسيرة العودة
داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
قال داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إن أهالي النقب والداخل المحتل يؤكدون تمسكهم بالهوية الاسلامية والوطنية، مشيرًا إلى أنهم في رباط عظيم وهم يتقدمون صفوف المواجهة.

وأضاف شهاب: "أن هذا الرباط والصمود ينبعث من عقيدتنا وإيماننا بالله عز وجل الذي خاطبنا بقوله (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)".

واعتبر، أن صمود أهالي النقب وانتفاضتهم بمثابة إعلان سقوط مشاريع التهويد والأسرلة والتعايش ومخططات دمج بدو النقب في الكيان الصهيوني.

وشدد شهاب على أن انتفاضة النقب تأتي في سياق الفعل المقاوم ومسيرة التحرر التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان، مبينًا أنها امتداد لمقاومة بيتا وامتداد لمسيرة العودة.

وأشار إلى أنه من الواجب إسناد النقب وأهله بالدعاء وبكل أشكال الدعم امتثالًا لأمر الله عز وجل، وانتصاراً لعدالة قضيتهم وتأكيداً على وحدة شعبنا وأرضنا ومصيرنا.

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