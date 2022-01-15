دولي

المكسيك: زيادة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

المكسيك: زيادة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل المكسيك تسجيل أرقام قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، حيث بلغت الجمعة، 44293 حالة، وبذلك  يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى أربعة ملايين و302069.

كان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة يوم الأربعاء، وبلغت 44187 إصابة، وفق بيانات وزارة الصحة المكسيكية.

وأشارت بيانات الوزارة أيضاً إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بـ(كوفيد-19)، أمس الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.

وتسجل العديد من دول العالم أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد (أوميكرون).

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