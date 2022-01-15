شاهد: أمواج تسونامي تضرب المنازل بعد ثوران بركان تحت الماء في تونغا

وفقاً لوكالة (رويترز)

ويقع البركان على بعد ألفي كيلومتر شمال شرقي نيوزيلندا.











رام الله - دنيا الوطنأكد المركز الأميركي لمراقبة أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي، اليوم السبت، إن هناك أمواج تسونامي خطيرة نتجت عن نشاط بركاني في تونغا.وقال المركز في بيان صحفي: "أن ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية"، وتظهر اللقطات الدرامية أمواج المياه التي وصلت إلى منازل تونغا الساحلية حيث تم الإعلان عن تحذير من تسونامي في الجزيرة،واندلع ثوران بركاني تحت الماء من جديد أمس (الجمعة) بالقرب من مملكة تونغا، مما أدى إلى تحذير من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» وإرغام المواطنين على البقاء داخل منازلهم.وثار بركان في جزيرة هونغا تونغا هونغا هاباي، التي تشكلت بعد ثوران بركاني في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، أمس حيث أطلق سحابة من الرماد والبخار والغاز في الهواء بارتفاع 20 كيلومتراً.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي في تونغا بأنه طلب من المواطنين البقاء داخل المنازل والحفاظ على مياه الشرب وارتداء الكمامات عند الخروج.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي: "أن هذا البركان شهد ثوراناً بشكل متقطع في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكنها أشارت إلى أن الثوران البركاني، الذي حدث أمس، كان أقوى بمقدار سبعة أمثال مقارنة بالأخير".كما حذرت الهيئة من إمكانية هطول أمطار حمضية نتيجة لهذا الثوران البركاني المستمر،وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تونغا: "إنه تم تسجيل موجات تسونامي صغيرة وصل ارتفاعها 30 سنتيمترا بعد الثوران البركاني".