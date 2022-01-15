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الحكومة الأردنية تعفي المركبات الفضائية من الجمارك

الحكومة الأردنية تعفي المركبات الفضائية من الجمارك
مركبة فضائية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الأردنية إعفاء المركبات الفضائية والأقمار الصناعية من الجمارك، وذلك ضمن تعديلاتها على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022.

ويظهر الجدول المنشور عبر الجريدة الأردنية الرسمية أنه تقرر إعفاء المركبات الفضائية، بما في ذلك الأقمار الصناعية وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.

وبحسب الجدول، تقرر إعفاء الطائرات العامودية (الهليوكوبتر)، والطائرات غير المصممة للدفع بقوة المحرك، والطائرات التي لا يتجاوز وزنها 15 ألف كيلو غرام.



وكانت الحكومة الأردنية قد فرضت جمارك بنسبة 5 في المئة على مظلات الهبوط، وأجهزة إطلاق المركبات الجوية، أجزائها وأجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، بينما تم إعفاء أجهزة التدريب على الطيران من الجمارك.

جاء ذلك، بعد أن اتخذ رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قراراً بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة، بما يعزِز تنافسيَة الاقتصاد، حيث سيتم بدء تطبيقها التعرفة مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل، مؤكداً أن الإصلاح الجمركي يأتي في سياق إصلاح أكبر في منظومة الجمارك في الأردن.

وأوضح الخصاونة في مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وأنه سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح أربع فئات بدلاً من 11 فئة.

وأشار إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40 في المئة؛ أما فئات الرسم الجمركي الـ4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25 في المئة فقط، وفق ما نقل موقع (رؤيا الإخباري).

وأكد الخصاونة أنه سيكون لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة أثر إيجابي على الموردين والتجار وستسهِل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد، مبيناً أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.

ولفت الخصاونة إلى أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة هو جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَن إعادة النَظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات، موضحاً أن المرجعيَة العامَة الرقابيَة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَة، وستعمل بقيَة الجهات تحت مظلَتها.

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