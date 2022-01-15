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خارجية الأردن: أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا

خارجية الأردن: أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، مساء أمس الجمعة، أن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من أمن بلاده.

وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة (العربية): "إن الأردن يقف مع السعودية بسبيل إيجاد حل للأزمة اليمنية، وأكد على إدانة الأردن لهجمات جماعة الحوثيين على السعودية، وتأييد بلاده لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي".

ومن ناحية أخرى دعا وزير الخارجية الأردني إيران إلى الكف عن التدخل في شؤون الدول العربية.

وتشن جماعة "الحوثيين" على فترات متقاربة هجمات بصواريخ باليسيتية وطائرات مسيرة تستهدف الأراضي السعودية، فيما تتصدى لمعظمها قوات التحالف العربي قبل وصولها لأهدافها.

وكان آخرها في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، عندما أعلن التحالف العربي تعرض سفينة إماراتية للقرصنة والاختطاف أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأوضح التحالف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة.

وجدد مجلس الأمن في بيان صحفي، شجبه للهجمات على السفن قرب اليمن، مشدداً على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، مندداً احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية "روابي"، وطالب الحوثيين بإطلاق سراح السفينة وطاقمها.

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