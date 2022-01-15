الأمم المتحدة: 108 قتلوا بضربات جوية على تيغراي منذ بداية العام



كما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في المنطقة، حيث توشك عمليات توزيع المواد الغذائية على التوقف، وفق صحيفة (الشرق الأوسط).









وفي وقت سابق قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نحن قلقون حيال معلومات كثيرة مثيرة للقلق لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية نتيجة الضربات الجوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا".



وأوضحت ثروسيل في مؤتمر صحافي دوري تعقده وكالات أممية أن ما لا يقل عن 108 مدنيين قتلوا وجرح 75 آخرون منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنتها القوات الجوية الإثيوبية على هذه المنطقة.



واستهدفت الضربات الجوية حتى اليوم، مخيماً للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من كانون الثاني/ يناير وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

فيما قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على موقع (تويتر): "أناشد الأطراف وقف القتال بكل أشكاله. يجب على كل من يحتاج إلى المساعدات الإنسانية أن يتسلمها في أسرع وقت ممكن. حان الوقت لبدء الحوار والمصالحة".وفي وقت سابق قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نحن قلقون حيال معلومات كثيرة مثيرة للقلق لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية نتيجة الضربات الجوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا".وأوضحت ثروسيل في مؤتمر صحافي دوري تعقده وكالات أممية أن ما لا يقل عن 108 مدنيين قتلوا وجرح 75 آخرون منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنتها القوات الجوية الإثيوبية على هذه المنطقة.واستهدفت الضربات الجوية حتى اليوم، مخيماً للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من كانون الثاني/ يناير وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

رام الله - دنيا الوطنقتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع كانون الثاني/ يناير في ضربات جوية يعتقد أن القوات الإثيوبية شنتها على إقليم تيغراي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس متحدثةً عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت.