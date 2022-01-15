الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس عدنان عصفور

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس الأسير المحرر عدنان عصفور.وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتجديد الإداري للقيادي عصفور للمرة الثالثة على التوالي، حيث أشارت زوجته في تصريحات صحفية إلى أنه انتهى من مدة التجديد الثاني أمس الخميس، وهو معتقل في سجن النقب الصحراوي.كانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي عصفور بعد اقتحام منزله بتاريخ 16/2/2021، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من القيادات في الضفة المحتلة للضغط عليهم لمنع ترشيحهم للمجلس التشريعى عن قائمة "القدس موعدنا".وبتاريخ 23/ 2/ 2021، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية قراراً بتحويل القيادي عصفور ( 57 عامًا) من سكان مدينة نابلس، للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.