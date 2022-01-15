شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المقدسي أمين شويكي

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المقدسي أمين شويكي
رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير المقدسي أمين شويكي لمدة 4 أشهر، رغم وضعه الصحي الصعب.

وأفادت لجنة أهالي أسرى القدس أن سلطات الاحتلال سلّمت شويكي قرارًا جائرًا بتمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي لمدة أربعة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه بأيام.

واعتقلت قوات الاحتلال شويكي في الـ17 من شهر أيار من العام 2021، بعدما اعتدوا عليه بالضرب المبرح، وتم تحويله للتحقيق ثم للاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة "لم يشفع له مرضه "بالسكري" ولا كبر سنه من ظلم الاحتلال، بل تم تمديد اعتقاله للمرة الثانية والثالثة أيضًا".

ويعتبر شويكي أحد رجال القدس المستهدفين لدى سلطات الاحتلال، حيث قضى أكثر من 6 سنوات في سجون الاحتلال، ذاق مرارة الاعتقال الإداري، وخاض جولات عديدة من التحقيق داخل أقبية مخابرات الاحتلال، وهدم الاحتلال منزله في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، ومنعه من السفر لفترة طويلة.

وقاطع العام الماضي، دواءه لأكثر من خمسين يومًا؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ولم يخرج بأي نتيجة لأنه في نهاية المطاف لم يعد بحاجة لهذا الدواء بعد فُقدانه الشهية للطعام.

وأعلن شويكي مع خمسة أسرى إداريين آخرين في 23 ديسمبر الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم يعانون من مشاكل صحية، وبحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى.

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