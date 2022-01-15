عاجل

  • كهرباء غزة: عطل مفاجيء لخط جباليا المغذي لمحافظة الشمال بسبب الأحوال الجوية

عربي

مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 1079 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس (كورونا) خلال لـ24 ساعة الماضية.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 397778 من ضمنهم 331607 حالة تم شفاؤها، و 22097 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة عبر (فيسبوك).

وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

أخبار ذات صلة

العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

الحكومة الأردنية تعفي المركبات الفضائية من الجمارك

الحكومة الأردنية تعفي المركبات الفضائية من الجمارك

خارجية الأردن: أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا

خارجية الأردن: أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا

إعلام الاحتلال: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتين

إعلام الاحتلال: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتين

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

السيسي يطرح رؤيته لحل أزمة سد النهضة

السيسي يطرح رؤيته لحل أزمة سد النهضة

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة شابين واعتقالات للاحتلال في بيت لحم

إصابة شابين واعتقالات للاحتلال في بيت لحم

تضرر مركبات مستوطنين إثر رشقها بالحجارة شرق نابلس

تضرر مركبات مستوطنين إثر رشقها بالحجارة شرق نابلس

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس عدنان عصفور

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس عدنان عصفور

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المقدسي أمين شويكي

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المقدسي أمين شويكي

القيادي أبو كويك: النقب لنا وشعبنا لا يمكن أن يستسلم

القيادي أبو كويك: النقب لنا وشعبنا لا يمكن أن يستسلم

إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

بعد انفصالها لمدة خمسة سنوات.. هل تعود غادة عادل إلى مجدي الهواري؟

بعد انفصالها لمدة خمسة سنوات.. هل تعود غادة عادل إلى مجدي الهواري؟

تعرف على الإمرأة الأكثر متابعة في العالم على تطبيق &#34;إنستغرام&#34; بعد رونالدو

تعرف على الإمرأة الأكثر متابعة في العالم على تطبيق "إنستغرام" بعد رونالدو

شاهد: &#34;سنة ولعانة&#34;.. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: "سنة ولعانة".. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

المخرج وائل إحسان يخوض تجربة درامية جديدة للتلفزيون السعودي

المخرج وائل إحسان يخوض تجربة درامية جديدة للتلفزيون السعودي

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

عربي

العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

خارجية الأردن: أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا

خارجية الأردن: أمن السعودية والخليج من أمن بلادنا

مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إعلام الاحتلال: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتين

إعلام الاحتلال: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتين