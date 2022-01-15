مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)



وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".



وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 1079 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس (كورونا) خلال لـ24 ساعة الماضية.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 397778 من ضمنهم 331607 حالة تم شفاؤها، و 22097 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة عبر (فيسبوك).