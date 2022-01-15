إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من (9 - 14) كانون الثاني/ يناير 2022.وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6157 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5653.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6074 مواطناً و52 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل، مؤكدةً أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5552 مواطناً، و64 أجنبياً، و37 من فلسطينيي الداخل.يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.