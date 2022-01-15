شؤون فلسطينية

إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من (9 - 14) كانون الثاني/ يناير 2022.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6157 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5653.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6074 مواطناً و52 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل، مؤكدةً أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5552 مواطناً، و64 أجنبياً، و37 من فلسطينيي الداخل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

أخبار ذات صلة

في ظل المنخفض جوي.. طالع حالة الطرق في مدينة غزة

في ظل المنخفض جوي.. طالع حالة الطرق في مدينة غزة

اعتماد فلسطين كأول دولة عربية في &#34;القرية العالمية&#34; بولاية كاليفورنيا

اعتماد فلسطين كأول دولة عربية في "القرية العالمية" بولاية كاليفورنيا

الاحتلال يعتقل أسير محرراً ويستدعي شقيقه في بيت لحم

الاحتلال يعتقل أسير محرراً ويستدعي شقيقه في بيت لحم

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضراوت في أسواق غزة

طالع أسعار الخضراوت في أسواق غزة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الرؤية العالمية&#34; تبرئ موظفها الأسير محمد الحلبي من التهم التي وجهها له الاحتلال

"الرؤية العالمية" تبرئ موظفها الأسير محمد الحلبي من التهم التي وجهها له الاحتلال

شاهد: الاحتلال يعترض زفة عريس بقنابل الغاز قرب نابلس

شاهد: الاحتلال يعترض زفة عريس بقنابل الغاز قرب نابلس

فلسطين: وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: شعبنا لن يبق ضحية الاحتلال والاستيطان ويصر على نيل حقوقه

"الخارجية": شعبنا لن يبق ضحية الاحتلال والاستيطان ويصر على نيل حقوقه

التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

شاهد: مستوطن يحاول اقتحام الأقصى متنكراً بلباس إسلامي

شاهد: مستوطن يحاول اقتحام الأقصى متنكراً بلباس إسلامي

محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

منوعات

شاهد: &#34;سنة ولعانة&#34;.. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: "سنة ولعانة".. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

المخرج وائل إحسان يخوض تجربة درامية جديدة للتلفزيون السعودي

المخرج وائل إحسان يخوض تجربة درامية جديدة للتلفزيون السعودي

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

عربي

مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إعلام الاحتلال: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتين

إعلام الاحتلال: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتين

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد