في ظل المنخفض جوي.. طالع حالة الطرق في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأوضحت أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، فيتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لإتضاح الرؤية و كذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.نوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، دتعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء المسار الغربي من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.