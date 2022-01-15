دولي

الزراعة الإسرائيلية تعلن السيطرة على تفشي انفلونزا الطيور

الزراعة الإسرائيلية تعلن السيطرة على تفشي انفلونزا الطيور
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، سيطرتها على تفشي مرض انفلونزا الطيور، الذي أثر مؤخرًا بشكل كبير على حوالي 20 مزرعة للدواجن في جميع أنحاء البلاد. 

ووفق صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإن الجهد الرئيسي الذي تبذله وزارة الزراعة الآن هو التنظيف والتعقيم وعمليات المراقبة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط لمدة أسبوع تقريبًا. 

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم اكتشاف فيروس انفلونزا الطيور كل عام، ولكن هذا العام انتشر الانفلونزا بشكل غير طبيعي، وهي من نوع (H5N1) الذي يشكل خطرًا على صحة الإنسان. 

وبسبب تفشي المرض، ستجري وزارة الزراعة تحقيقًا معمقًا لاستخلاص الدروس العملية، وستجري سلطة الطوارئ الإسرائيلية تحقيقاً مطولاً من أجل تنظيم استعدادات الدولة لاحتمالية تفشي المرض مرة أخرى.

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