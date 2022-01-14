"الرؤية العالمية" تبرئ موظفها الأسير محمد الحلبي من التهم التي وجهها له الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة الرؤية العالمية، اليوم الجمعة، براءة موظفها الأسير محمد الحلبي من أي تهم توجهها له سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت المنظمة في بيان لها: "إنها لم تجد أي ثغرة تجعلها تشك بأن موظفها محمد الحلبي متهم بل هو بريء من كل التهم التي وجهت له، مضيفة: "نكرر ما بينّاه في بياناتنا السابقة بأن موظفنا بريء من كل التهم الموجهة له".كما عبرت المؤسسة عن أسفها لتعليق عملها في قطاع غزة بناء على اتهامات باطلة بحق موظفها الحلبي، متابعة: "ولكننا في وقته أعلنا أننا سنفحص أي دليل على هذه الاتهامات رغم أن الإجراءات التي اتخذناها بحق مكتبنا في غزة ليست من قيمنا ورسالتنا، كنا في وقته سنتخذ إجراءات حاسمة وسريعة إذا ظهر أي من الادعاءات صحيحة وهذا كلفنا إجراء تحقيق خارجي مستقل بالتعاون مع الحكومات المانحة".وبينت المنظمة أنها كانت تتابع عن كثب محاكمة الحلبي المطولة وقد شارك موظفو الرؤية العالمية الدوليين والمحللين كشهود جنباً إلى جنب مع ممثلين من منظمات أخرى حاضرين ومراقبين في كل جلسة محاكمة علنية.وأردفت: "بعد خمس سنوات من إجراءات المحاكمة التي انتهت الآن ونحن ننتظر الحكم لم نر أي شيء يجعلنا نشك في استنتاجاتنا بأن محمد بريء من جميع التهم الموجهة إليه، علاوة على ذلك يؤكد محمد بثبات براءته لدرجة أنه رفض باستمرار أي صفقة عرضت عليه كانت ستطلق سراحه فوراً".في السياق أكدت الرؤسة العالمية التزامها بمواصلة العمل بشفافية، ووفقاً للمبادئ الإنسانية للحياد والنزاهة والاستقلال والإنسانية ، وضمان وصول المساعدات إلى الأطفال المحتاجين في غزة وحول العالم.