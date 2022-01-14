فلسطين: وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و339 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن حالة الوفاة سجلت في قلقيلية، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130.وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 93 مريضا، بينهم 19 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.