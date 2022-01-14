شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و339 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن حالة الوفاة سجلت في قلقيلية، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130.

وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 93 مريضا، بينهم 19 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

شاهد: الاحتلال يعترض زفة عريس بقنابل الغاز قرب نابلس

شاهد: الاحتلال يعترض زفة عريس بقنابل الغاز قرب نابلس

الاحتلال ينقل الأسير القائد مروان البرغوثي إلى سجن عوفر

الاحتلال ينقل الأسير القائد مروان البرغوثي إلى سجن عوفر

&#34;الخارجية&#34;: شعبنا لن يبق ضحية الاحتلال والاستيطان ويصر على نيل حقوقه

"الخارجية": شعبنا لن يبق ضحية الاحتلال والاستيطان ويصر على نيل حقوقه

التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

فيديو.. مستوطن متنكر بلباس إسلامي يحاول اقتحام الأقصى أثناء صلاة الجمعة

فيديو.. مستوطن متنكر بلباس إسلامي يحاول اقتحام الأقصى أثناء صلاة الجمعة

محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

&#34;الجهاد&#34;: الصندوق اليهودي أُنشئ لتمويل الاستيطان والتهجير ولن نتخلف عن واجب نصرة النقب

"الجهاد": الصندوق اليهودي أُنشئ لتمويل الاستيطان والتهجير ولن نتخلف عن واجب نصرة النقب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

فلسطين: تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

فلسطين: تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

مطالبات فلسطينية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بفيروس (كورونا)

مطالبات فلسطينية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 150 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 150 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس

بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس

غزة: مغادرة 2475 مسـافراً ووصول 2713 عائدًا عبر معبر رفح

غزة: مغادرة 2475 مسـافراً ووصول 2713 عائدًا عبر معبر رفح

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار