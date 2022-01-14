التميمي يطالب بتدخل دولي لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنطالب أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بتدخل الهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان، لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد والافراج عنه للعلاج سواء داخل فلسطين او خارجها.وقال التميمي في بيان له اليوم الجمعة "أن الأسير أبو حميد يعاني من عملية اعدام عن سابق إصرار من قبل سلطات الاحتلال وما تسمى بمصلحة السجون، التي تصر على ابقائه بالأسر على الرغم من الحالة الصحية الخطيرة التي يمر بها".وأضاف التميمي بان سلطات الاحتلال "تمارس أبشع أنواع العنصرية والفاشية بحق الأسير أبو حميد بطريقة تفوق الممارسات النازية والاستعمارية فيما مضى".وانتقد التميمي المجتمع الدولي "الذي أصر على الغاء القرار الاممي الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية في 16 أيلول 1991م، تساوقا مع شرط الاحتلال للمشاركة في مؤتمر مدريد، لنرى دولة الاحتلال تزداد عنصرية وتكرا لحقوق الفلسطينيين ونسفت كل القرارات والاتفاقات التي رعاها هذا المجتمع الدولي الذي يقف اليوم متنكرا للضمانات التي قدمها للفلسطينيين".