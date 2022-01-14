أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم















رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى لوقوع ست إصابات عولجت ميدانيا.وأوضح شتيوي أن المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة "فتح" نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد.