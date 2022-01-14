فيديو.. مستوطن متنكر بلباس إسلامي يحاول اقتحام الأقصى أثناء صلاة الجمعة









رام الله - دنيا الوطنأحبط حراس المسجد الأقصى المبارك محاولة مستوطن متنكر بلباس إسلامي اقتحام المسجد، أثناء تأدية صلاة الجمعة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أفراد شرطة الاحتلال تدخلوا بسرعة ووفروا الحماية للمستوطن عقب إحباط محاولته من قبل حراس المسجد.وكانت وسائل إعلام اسرائيلية كشفت أن ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم أنشأت مجموعات "مستعربين" متنكرين بملابس إسلامية ودربتها على التسلل بين المصلين المسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية.