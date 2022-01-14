غانتس ولابيد يصدران بياناً بشأن قضية الغواصات التي أثارت شبهات بـ "الفساد"





يشار إلى أن هذه الخطوة، أثارت شبهات بالفساد، إلا أن مستشار الحكومة مندلبليت، أعلن أنه لا يشتبه في نتنياهو بالفساد في القضية.





رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لابيد، بياناً أكدا فيه أنه سيتم طرح اقتراح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات للحصول على موافقة الحكومة يوم الأحد.وتتمحور القضية حول قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق، بنيامين نتنياهو، توقيع صفقة ضخمة لشراء 6 غواصات من شركة ألمانية دون استشارة أي من المسؤولين الأمنيين.